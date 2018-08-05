"Мог и по печени дать, и голову оторвать". 11 характеристик железного капитана Олега Лужного

Олегу Лужному – 48! "Футбол 24" подготовил 11 ярких резюме от личностей, которые пересекались с легендарным капитаном "Динамо" и сборной Украины.

Мирон Маркевич:

– На Лужного обратить внимание мне посоветовал отец. Олег сначала ничем не выделялся. Но тренироваться готов был сутками. На базе "Торпедо" я просыпался в семь утра от стука мяча. Выглядываю в окно – а на поле Юрчишин, который уже заканчивал карьеру, и Лужный. С семи до девяти они отрабатывали удары. В двенадцать, если не было утреннего занятия, эта парочка выходила на поле.

В пять – обычная тренировка, после которой Юрчишин с Лужным перебазировались на соседнюю площадку, где продолжали возиться с мячом. И так – четыре года! В команде были ребята, талантливее Олега, но, видя, как он тяжело работает, я не мог не включать его в состав.

На фото: Атакует Олег Лужный (1990 год)

Владимир Безубьяк:

– Лужного я помню еще с детских лет. Как раз когда я начинал тренерскую карьеру, Олег делал первые шаги в нашей школе. Ярослав Луцишин, который тренировал будущего капитана сборной в спортинтернате, как-то вспоминал историю.

Играла их команда в первенстве СССР. Первый тайм складывался для львовян очень плохо. Тренеры собирались внести в перерыве коррективы. Но когда пришли в раздевалку, то обнаружили, что капитан Лужный уже со всеми разобрался, кому-то даже пустил кровь. Луцишин посмотрел и сказал: "Нам уже делать нечего". Развернулся и ушел.

Во второй половине команда вышла и соперника разорвала.

Сергей Танасюк:

– Тот же Лужный – ну бык конкретный, он ходил и плевался. Все. Но попал к хорошим тренерам, эту его быковатость направили в правильное русло.

Александр Хацкевич:

– Лужный мог в раздевалке и по печени дать, когда надо.

Шандор Варга:

– Когда я уже устроил Олега Лужного в лондонский "Арсенал", он еще доигрывал три месяца за киевское "Динамо". Я полетел на выездной матч киевлян в Запорожье на личном самолете Григория Суркиса, а на обратном пути к нам присоединился Валерий Васильевич (Лобановский, – прим. "Футбол 24").

Мы душевно пообщались, заодно обсудили уход Лужного. Чтобы вы понимали, Олег в той команде был непререкаемым авторитетом: гонял в раздевалке всех, включая Шевченко, который прятался от него в туалете. И Лобановский сказал: "Возможно, мы найдем хорошего правого защитника, но такого капитана у "Динамо" уже никогда не будет".

Владимир Езерский:

– За сборную Украины мой дебют состоялся с красной карточкой, это было в игре против Армении. Мне тогда сильно досталось от капитана команды Олега Лужного. А еще оштрафовали на 7 тысяч евро.

Арсен Венгер:

– Все, что могу сказать – этого парня здесь очень уважают. Он – суперпрофессионал.

Анатолий Демьяненко:

– Олег может сделать то, что с успехом удавалось ему в бытность капитаном "Динамо". А именно – железной рукой установить в команде дисциплину и воодушевить игроков на борьбу даже с соперником калибра "Манчестера". Кого – простым русским или украинским словом, кого – при помощи дара убеждения. Важно при этом чувствовать грань между необходимой суровостью и тренерской дипломатией.

Тарас Павлив:

– Лужный – это личность, которая не бегает за деньгами. Он хотел бы сделать в родном городе сильную команду, но ему не дадут. Он это понимает и поэтому взял эту паузу на несколько месяцев чтобы присмотреться, что в "Карпатах" и как. Слышал, он говорил, что в команде оставил бы только одного футболиста!

Андрей Воронин:

– В 19 лет, если он (Зинченко, – прим. "Футбол 24") отдал передачу не тому, должен побежать и отобрать мяч. А не разводить руками. Это свидетельствует об атмосфере в сборной. Если бы я 10 лет назад такое сделал на поле, мне бы Лужный голову проломил в раздевалке. И был бы прав.

Виктор Леоненко:

– Я бы хотел посмотреть на Ярмоленко и Коноплянку, если бы забегал Лужный. Он бы раз пробежал, второй, а потом оторвал бы голову. Забежал бы дважды, а когда не отдали третий раз – дал бы в "табло", или в раздевалке убил.

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