Главный тренер Челси Энцо Мареска считает, что он и его команда прогрессируют по сравнению с прошлым сезоном.

"Проанализировав недавние матчи с Манчестер Юнайтед и Брайтоном, уверен, что мог бы принять более правильные решения. Играть вдесятером – это своего рода учебный процесс. Для любого тренера это ненормально. К сожалению, у нас такое случалось дважды. Мы проиграли только Баварии за последние шесть месяцев, не получив красной карточки.

Нет причин для паники. Футбол – сумасшедший мир. Если ты проигрываешь пять матчей за шесть месяцев и чувствуешь необходимость защищаться, то футбол – сумасшедший мир. Не думаю, что нам нужно защищаться в этот момент, потому что у меня очень хорошее предчувствие насчет нашего состава.

Думаю, по сравнению с прошлым сезоном мы все прибавили. Игроки – потому что у них больше сыгранных матчей и опыта. Лично я как тренер чувствую себя лучше, чем в прошлом сезоне, потому что я учусь.

Конечно, мне еще многому нужно научиться, но это часть процесса, и я не сомневаюсь, что в ближайшие годы мы будем играть все лучше и лучше", – цитирует ВВС Мареску.

Челси проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах.

