"Мог бы много сказать, но буду выглядеть полным неудачником", – Клопп назвал эпизод, который решил судьбу матча с Наполи

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о судействе в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи (0:2).

На 82-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти, после которого неаполитанцы вышли вперед. По мнению арбитра, Эндрю Робертсон нарушал правила на Хосе Кальехоне.

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"Этот момент решил игру. Вы меня извините, но когда игрок ныряет еще до контакта, это не может быть пенальти. Я мог бы многое сказать об этом эпизоде, но тогда буду выглядеть полным неудачником.

Если посмотреть момент на повторе, становится очевидно, что это – ошибка. Но решение принимают люди и прибегают к помощи VAR тоже люди. Мы ничего с этим не можем поделать, поэтому остается только принять то, что случилось. Они найдут причину и скажут, что это было правильное решение, и мы должны это принять", – приводит слова Клоппа Mirror.

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