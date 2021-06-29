"Усиление Металлиста? Топ-усиление. Думаю, с такими новичками Металлист быстро пролетит Первую лигу. Особенно Маилтон. Вы его видели? Он мог бы и Шахтер с Динамо усилить.

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У Металлиста очень серьезный проект сейчас. Я прогнозирую, что Металлист в ближайшие 5 лет станет чемпионом Украины. Все сейчас выглядит серьезно", – поделился Цыганык в авторской программе на YouTube.

Напомним, Металлист уже подписал уже 5 новичков в текущее трансферное окно: Александра Рыбку, Андрея Цурикова, Евгения Банаду, Брайана Риаскоса и Маилтона.

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