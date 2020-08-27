Главный тренер Динамо Мирча Луческу откровенно рассказал о своем возвращении в УПЛ и прокомментировал поединок за Суперкубок против Шахтера.

«Шахтер был фаворитом в Суперкубке – это нормально. Динамо потеряло 6 основных игроков из травм и коронавируса. Я не говорю уже об инвестициях горняков, куда пришли талантливые игроки. Все это уменьшало возможность победы.

Мороз рассказал, как планирует сотрудничать с Луческу

Мое присутствие спровоцировало негативную реакцию в Шахтере, на телевидении, уже не говоря о клубе, игроках. Это был матч Шахтера против Луческу. Мои чувства связаны с невероятным периодом в Шахтере.

Я полагался на организованность и ум. Шахтер доминировал в матче, у них были лучше возможности забить, но победили мы. Был важен результат. Динамо много раз проиграло Шахтеру в последние годы.

Это нормально, что у фанов негативная реакция, они сентиментальны. Мы, тренеры, профессионалы должны забывать прошлое и выкладываться полностью сейчас. Чувство – это одно, но профессионализм – важнее.

Я ценю и не забыл период работы в Шахтере, но прошло уже четыре года, как я покинул донецкий клуб, мне нужно было погрузиться в соревнование, в котором я чувствую себя живым. Мое отношение к Ахметову не изменилось.

Я должен приложить усилия, чтобы поднять уровень Динамо. Мое присутствие дало новый поворот во внутреннем украинском чемпионате. Никто не имеет права очернять мою память о Шахтере", – сказал Мирча Луческу в интервью румынскому Telekomsport.

"Луческу стал динамовским сердцем": стеб Суркиса, эмоции экс-жены Шовковского и 2 причины победы Динамо над Шахтером