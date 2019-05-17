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"Мое оружие": Соль показал свои новые бутсы

17 мая 23:35 254 Читати українською
"Мое оружие": Соль показал свои новые бутсы
Фран Соль / Каналы Футбол 1/2

Форвард Динамо Фран Соль показал свои новые бутсы, в которых будет играть за киевлян в сезоне 2019/20.

Фран Соль в своем Instagram опубликовал фотографию новых бутс. Теперь испанец будет пытаться забивать голы в составе Динамо в бутсах Adidas NEMEZIZ.

Соль рассказал, почему ведет свои соцсети на украинском языке

"Мое новое оружие на следующий сезон", – подписал фотографию испанец.

Сейчас форвард восстанавливается после травмы плеча, полученной в матче с Десной в начале марта. Игрок должен выйти на поле уже в начале сезона 2019/20.

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