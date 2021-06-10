"Я полностью сосредоточен на сборной. Если вы спросите меня о моем будущем, то оно одно – матч Нидерланды – Украина в следующее воскресенье.

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Я знаю, что есть спекуляции. Так было всегда. Так устроен мир футбола, и я привык справляться с такими ситуациями. Но больше ничего не скажу, время все покажет. Сейчас моя задача – хорошо подготовиться к Евро, и ничего больше. Все остальное меня не беспокоит и не отвлекает", – цитирует Депая Sport.es.

Напомним, звезду сборной Нидерландов сватали в Барселону, но сейчас на горизонте появился Ювентус.

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