"На данный момент, это не безупречнный Ювентус. Роналду был бы фундаментальным игроком для любой команды, но если при его отсутствии вы не победите Кротоне или Беневенто, это означает, что проблема есть.

Ювентус разделил очки с Беневенто и выдал худший старт за 19 лет, Аталанта без Малиновского уступила Вероне

Дибала и Мората? Они – два разных нападающих, но одинаково полезные для команды своими характеристиками. Между ними нет соперничества, но оба они будут важными игроками в течение всего сезона, даже если команда Пирло еще не нашла тактическую идентичность. Проблема Ювентуса заключается в том, что им нужно вернуться на колию как замечательная команда, которая атакует своих соперников на последних 16 метрах.

Когда Ювентус играет качественно, и когда они атакуют, и подтверждают свое преимущество, Дибала становится незаменимым. Это потому, что он знает, как обыграть соперника, видит свободные зоны и создает пространство для своих товарищей по команде", – отметил Моджи в комментарии Calciomercato.

Отметим, что Лучано работал в структуре Ювентуса с 1994 по 2006 годы и был одной из ключевых фигур "кальчополи" – скандала, через который туринцы потеряли чемпионские титулы 2005 и 2006 годов и были отправлены в Серию B.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра