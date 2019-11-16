Моджи подтвердил возвращение Ибрагимовича в Италию

Бывший спортивный директор туринского Ювентуса Лучано Моджи прокомментировал слухи относительно будущего форварда Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича.

"В январе Ибрагимович обязательно вернется в Италию. Я беседовал с ним и его женой.

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Она влюблена в Милан, но в итоге, думаю, они окажутся в Болонье. У Златан там будет меньше давления и больше свободы. Ибре 38 лет, не забывайте об этом", – цитирует Моджи Record со ссылкой на Calciomercato.

Напомним, что сезон-2019 Златан Ибрагимович провел в МЛС. В составе Лос-Анджелес Гэлакси он сыграл 31 матч, в которых забил 31 мяч. В 2004-2009 гг., а также в 2010-2012 гг. швед уже выступал в Италии за Ювентус, Интер и Милан.

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