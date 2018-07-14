toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Модрич: Завтра в Хорватии будет землетрясение

14:55 81 Читати українською
Модрич: Завтра в Хорватии будет землетрясение
Лука Модрич / Фото из соцсетей

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Если Хорватия победит, в стране это может вызвать сейсмические толчки? Нам это приятно. Мы не можем чувствовать большей радости и гордости, чем в те моменты, когда страна радуется. Несмотря на проблемы, которые возникли на нашем пути. Победим или проиграем – завтра в Хорватии все равно произойдет землетрясение. Надеемся, страна выйдет на улицы и будет праздновать.

Далич: Наши отношения с игроками строятся на доверии – я не принимаю решений, не пообщавшись с ними

Война сделала хорватов более устойчивыми, настойчивыми. Я не хочу говорить о прошлом – надо смотреть в будущее.

Я столкнулся в жизни с большим количеством трудностей. Главное – никогда не сдаваться и верить в себя, продолжать работать. Всегда будут взлеты и падения, но надо бороться и пытаться осуществить свою мечту. Вот что движет мной, это и подвело меня к такому моменту в жизни.

Посмотрим, что скажу команде перед игрой. Я не сижу и не продумываю речи заранее. Скажу ребятам, что буду чувствовать в тот момент. Может, найду вдохновение. У нас сложилась добрая традиция: собираемся в круг и общаемся. Надо сосредоточиться на игре, оставив эмоции позади. Надо выложиться еще больше, потому что это финал", – цитирует Модрича Чемпионат.

Ван Бастен: У Хорватии отличный шанс выиграть ЧМ-2018

Напомним, финал Мундиаля состоится завтра, 15 июня в Москве. Начало поединка в 18:00

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
1
час
:
47
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Хорватия Хорватия Лука Модрич Лука Модрич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Жоржиньо стал игроком Челси
    Англія — 14:14163 Жоржиньо стал игроком Челси
47
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук