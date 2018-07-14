Модрич: Завтра в Хорватии будет землетрясение

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Если Хорватия победит, в стране это может вызвать сейсмические толчки? Нам это приятно. Мы не можем чувствовать большей радости и гордости, чем в те моменты, когда страна радуется. Несмотря на проблемы, которые возникли на нашем пути. Победим или проиграем – завтра в Хорватии все равно произойдет землетрясение. Надеемся, страна выйдет на улицы и будет праздновать.

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Война сделала хорватов более устойчивыми, настойчивыми. Я не хочу говорить о прошлом – надо смотреть в будущее.

Я столкнулся в жизни с большим количеством трудностей. Главное – никогда не сдаваться и верить в себя, продолжать работать. Всегда будут взлеты и падения, но надо бороться и пытаться осуществить свою мечту. Вот что движет мной, это и подвело меня к такому моменту в жизни.

Посмотрим, что скажу команде перед игрой. Я не сижу и не продумываю речи заранее. Скажу ребятам, что буду чувствовать в тот момент. Может, найду вдохновение. У нас сложилась добрая традиция: собираемся в круг и общаемся. Надо сосредоточиться на игре, оставив эмоции позади. Надо выложиться еще больше, потому что это финал", – цитирует Модрича Чемпионат.

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Напомним, финал Мундиаля состоится завтра, 15 июня в Москве. Начало поединка в 18:00