Накануне, 1 сентября, футболист отметил свой день рождения. Ему исполнилось 20 лет.

Судаков: Реал – топ-клуб, РБ Лейпциг – очень сильная команда, Селтик – боевой

К поздравлениям присоединился даже Лука Модрич. Лидер мадридского Реала записал специальное видеообращение, в котором пожелал всего лучшего, а также выразил надежду, что они скоро встретятся.

Такой случай у игроков действительно будет – Шахтер будет играть с "бланкос" в групповом этапе Лиги чемпионов. Матчи запланированы на 5 и 11 октября этого года.

Сегодня Лука Модрич поздравляет с днем ​​рождения футболиста «Шахтера» Георгия Судакова!



Дарио Срна, без сомнения, помогает с этим pic.twitter.com/9TiDMa4hOq — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 1, 2022