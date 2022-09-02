Модрич записал видеообращение к Судакову в день его рождения
12:39 - Читати українською
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков получил статусное поздравление по случаю дня рождения.
Накануне, 1 сентября, футболист отметил свой день рождения. Ему исполнилось 20 лет.
Судаков: Реал – топ-клуб, РБ Лейпциг – очень сильная команда, Селтик – боевой
К поздравлениям присоединился даже Лука Модрич. Лидер мадридского Реала записал специальное видеообращение, в котором пожелал всего лучшего, а также выразил надежду, что они скоро встретятся.
Такой случай у игроков действительно будет – Шахтер будет играть с "бланкос" в групповом этапе Лиги чемпионов. Матчи запланированы на 5 и 11 октября этого года.
"Россияне – это звери, а не люди": Георгий Судаков – о диких оккупантах, жене и мечте всех украинцев
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter