"Не знаю, что вам сказать. Футбол иногда жесток, и это очередное доказательство, но что есть, то есть. Мы не заслуживали этого пропущенного гола.

Рекордный гол Модрича после незабитого пенальти в видеообзоре матча Хорватия – Италия – 1:1

Не знаю, откуда судьи взяли 8 добавленных минут. Когда проигрываешь, утешения не помогут. Футбол жесток, и мы это ощутили на себе

Мы не сомневались в болельщиках, мы знали, что они всегда с нами, мы их благодарим. Нам жаль, что это была не победа, которая бы обеспечила выход в плей-офф. Но имеем, что есть.

Прощание ли это со сборной? Посмотрим, сейчас не время для таких вопросов", – цитирует Луку Модрича Sportske.

Напомним, что из группы B напрямую в плей-офф вышли Испания и Италия. Хорватия может попасть в следующий раунд как третья лучшая команда турнира, но ей придется ждать игр конкурентов.

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