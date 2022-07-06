"Золотой мяч"? Это то, что должно прийти естественно. Кариму Бензему 34 года, теперь он выиграет "ЗМ". Модрич выиграл в 33 года.

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У меня впереди много лет развития. Передо мной долгий путь, если Бог хочет, чтобы я когда-нибудь выиграл его", – заявил Винисиус в интервью Que Papinho.

Напомним, теперь самую престижную индивидуальную награду будут вручать по итогам сезона, а не года. Ближайшая церемония состоится 17 октября в Париже. Главным претендентом на "ЗМ" букмекеры называют именно Бензема.

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