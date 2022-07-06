"Модрич выиграл в 33 года": Винисиус уверен относительно триумфатора "Золотого мяча-2022"
Звезда мадридского Реала Винисиус Жуниор высказался по поводу шансов выиграть самую престижную индивидуальную награду.
"Золотой мяч"? Это то, что должно прийти естественно. Кариму Бензему 34 года, теперь он выиграет "ЗМ". Модрич выиграл в 33 года.
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У меня впереди много лет развития. Передо мной долгий путь, если Бог хочет, чтобы я когда-нибудь выиграл его", – заявил Винисиус в интервью Que Papinho.
Напомним, теперь самую престижную индивидуальную награду будут вручать по итогам сезона, а не года. Ближайшая церемония состоится 17 октября в Париже. Главным претендентом на "ЗМ" букмекеры называют именно Бензема.
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