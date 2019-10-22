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Модрич выделил четырех главных претендентов на "Золотой мяч"

15:48 141 Читати українською
Модрич выделил четырех главных претендентов на "Золотой мяч"
Лука Модрич / Getty Images

Хорватский полузащитник Лука Модрич назвал своих фаворитов среди номинантов на "Золотой мяч".

"Думаю, борьба будет напряженной. Для меня есть четыре имени, которые выделяются: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Удачи им", – заявил Модрич в комментарии France Football.

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Напомним, именно Модрич является действующим обладателем "Золотого мяча". Правда, игрок Реала в этом году не попал в список претендентов на престижную награду.

Отметим, что церемония награждения нового обладателя "Золотого мяча" состоится 2 декабря.

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