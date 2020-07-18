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Модрич верит, что триумф в Ла Лиге поможет Реалу выбить Манчестер Сити из Лиги чемпионов

18 июля 06:00 - Читати українською
Модрич верит, что триумф в Ла Лиге поможет Реалу выбить Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лука Модрич / Фото ФК Реал

Хавбек Реала Лука Модрич поделился впечатлениями после завоевания трофея чемпионата Испании.

 

"Мы еще не полностью удовлетворены, мы хотим победить Манчестер Сити, хотя сделать это будет очень сложно.

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У нас есть все, чтобы поехать в Манчестер и сделать камбэк. Я уверен, что мы отдадим все силы. Сейчас нам нужно немного отдохнуть и подготовиться к матчу с Сити, который обещает быть очень тяжелым. Мы показали, что мы готовы.

Я много работал во время паузы, это результат этой работы. Очень доволен своей игрой и работой команды", – цитирует Модрича официальный сайт клуба.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде переиграл мадридцев (2:1). Ответный матч состоится 7 августа.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Лука Модрич Манчестер Сити - Реал Мадрид
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