Модрич верит, что триумф в Ла Лиге поможет Реалу выбить Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Хавбек Реала Лука Модрич поделился впечатлениями после завоевания трофея чемпионата Испании.

"Мы еще не полностью удовлетворены, мы хотим победить Манчестер Сити, хотя сделать это будет очень сложно.

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У нас есть все, чтобы поехать в Манчестер и сделать камбэк. Я уверен, что мы отдадим все силы. Сейчас нам нужно немного отдохнуть и подготовиться к матчу с Сити, который обещает быть очень тяжелым. Мы показали, что мы готовы.

Я много работал во время паузы, это результат этой работы. Очень доволен своей игрой и работой команды", – цитирует Модрича официальный сайт клуба.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде переиграл мадридцев (2:1). Ответный матч состоится 7 августа.

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