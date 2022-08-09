Опытный хорват отрабатывал удары по воротам, которые защищал украинский голкипер. Модрич реализовал обе свои попытки. Добавим, что второй из этих голов – настоящий шедевр. Также Лука огорчил Лунина и во время тренировочного матча.

Реал – Айнтрахт: Лунин попал в заявку мадридцев на Суперкубок УЕФА

Напомним, новый сезон для Реала стартует уже завтра, 10 августа. У команды Карло Анчелотти есть шанс завоевать трофей. Для этого нужно обыграть Айнтрахт в поединке за Суперкубок УЕФА.

К слову, у Андрея Лунина было несколько предложений от других клубов, но принял решение следующий сезон также провести в Реале. Наставник мадридцев якобы пообещал украинцу, что он будет получать больше игровой практики.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду