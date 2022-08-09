Модрич устроил мастер-класс для Лунина – видео роскошных голов звезды Реала
Полузащитник Реала Лука Модрич заставил Андрея Лунина капитулировать на тренировке мадридской команды.
Опытный хорват отрабатывал удары по воротам, которые защищал украинский голкипер. Модрич реализовал обе свои попытки. Добавим, что второй из этих голов – настоящий шедевр. Также Лука огорчил Лунина и во время тренировочного матча.
Реал – Айнтрахт: Лунин попал в заявку мадридцев на Суперкубок УЕФА
Напомним, новый сезон для Реала стартует уже завтра, 10 августа. У команды Карло Анчелотти есть шанс завоевать трофей. Для этого нужно обыграть Айнтрахт в поединке за Суперкубок УЕФА.
К слову, у Андрея Лунина было несколько предложений от других клубов, но принял решение следующий сезон также провести в Реале. Наставник мадридцев якобы пообещал украинцу, что он будет получать больше игровой практики.
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