"Все считают нас фаворитами, но это не так, я думаю 50/50. Дортмунд – замечательная команда, которая провела замечательный сезон в Лиге Чемпионов и будет улучшать концентрацию и демонстрировать это на поле. Но мы показали, что когда все идет не так, мы продолжаем биться до конца. Мы находим способы изменить ситуацию к лучшему. Всегда с борьбой и преданностью.

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Для нас это может быть шестая победа в Лиге Чемпионов. Мы наслаждаемся этим моментом, счастливы и амбициозны. У нас остался еще один маленький шаг, и мы должны сделать его командой. Иметь шесть Лиг Чемпионов было бы впечатляюще", – цитирует Модрича AS.

Важно отметить, что финальный матч Лиги Чемпионов между Боруссией Дортмунд и Реал Мадридом состоится уже завтра в 22:00.

К слову, этом сезоне Модрич сыграл за Реал 45 матчей, забил 2 гола и отдал 8 ассистов.

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