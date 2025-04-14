Модрич станет совладельцем известного клуба Чемпионшипа
Хорватский хавбек Реала завершает сделку по покупке акций Суонси.
Полузащитник Реала Лука Модрич приобрел долю известного валлийского клуба Суонси, сообщает журналист Фабрицио Романо. Хорватский футболист станет миноритарным владельцем команды.
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Приобретение футбольного клуба не повлияет на профессиональную карьеру Модрича. Игрок Реала пока не планирует завершать карьеру и продолжит выступления за "сливочных". Добавим, что Суонси находится на 12-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, клуб отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ на 6 очков.
К слову, в нынешнем сезоне Лука Модрич провел 48 матчей за Реал, забил 4 гола и отдал 7 ассистов, его контракт со "сливочными" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов продлить соглашение с 39-летним игроком.
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