Полузащитник Реала Лука Модрич приобрел долю известного валлийского клуба Суонси, сообщает журналист Фабрицио Романо. Хорватский футболист станет миноритарным владельцем команды.

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Приобретение футбольного клуба не повлияет на профессиональную карьеру Модрича. Игрок Реала пока не планирует завершать карьеру и продолжит выступления за "сливочных". Добавим, что Суонси находится на 12-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, клуб отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ на 6 очков.

К слову, в нынешнем сезоне Лука Модрич провел 48 матчей за Реал, забил 4 гола и отдал 7 ассистов, его контракт со "сливочными" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов продлить соглашение с 39-летним игроком.

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