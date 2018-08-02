Модрич согласился перейти в Интер, – GdS

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич близок к переходу в миланский Интер.

Лучший игрок чемпионата мира-2018 согласился на переход в Интер, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, жена и агент Модрича уже связалась с представителями итальянского клуба чтобы обсудить условия перехода.

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Стоит отметить, что Реал не хочет отпускать своего полузащитника, поскольку имеет действующий контракт с игроком до 2020 года.

Еще одной преградой для такого трансфера, может стать финансовый фэйр-плей для Интера, который уже провел несколько громких приобретений этим летом.

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