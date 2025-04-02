Концовка встречи между "сливочными" и Реал Сосьедадом была достаточно напряженная. На 106 минуте произошел инцидент между Лукой Модричем и Кубо.

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Сначала Оласагасти врезался в Винисиуса у боковой линии, за что арбитр встречи показал ему желтую карточку. Бразильца возмутило решение судьи и это повлекло стычку между игроками обеих команд. Кубо, который на тот момент был уже на скамейке запасных, развязал горячий спор с Модричем. Хорват схватил японца за горло и оттолкнул. Помощник главного рефери разнял игроков. Оба избежали какого-либо наказания.

Напомним, что Реал прошел в финал Кубка Испании, обыграв Реал Сосьедад по сумме двух матчей 5:4. "Сливочные" поборются за трофей с победителем пары Атлетико – Барселона.

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