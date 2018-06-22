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Модрич: Сейчас Нигерия – самая сильная африканская сборная

16 июня 11:39 77 Читати українською
Модрич: Сейчас Нигерия – самая сильная африканская сборная
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Лика Модрич поделился ожиданиями накануне матча группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии.

"Сейчас наш состав – это сочетание молодости и опыта, и от нас многого ждут. Но мы ставим перед собой даже более высокую планку, чем болельщики. Надеюсь, наше поколение принесет Хорватии тот результат на чемпионате мира, на который мы рассчитываем. Мы в себя верим.

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Что касается увольнения Лопетеги? Новость об уходе главного тренера с поста сборной Испании за один день до старта чемпионата мира стала шоком. Но мы сосредоточены на своей игре и своем выступлении на турнире.

Нигерия, наверное, является самой сильной африканской сборной на сегодняшний день. Очень быстрая команда", – цитирует Модрича ТАСС.

ЧМ-2018 1 тур

Хорватия - Нигерия: Суббота 16 июня 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 0
Нигерия
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ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Лука Модрич Лука Модрич Хорватия - Нигерия
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