"В прессе всегда ходят слухи о тех или иных возможных трансферах. Мбаппе – великий футболист, он доказал это и в сборной, и в ПСЖ.

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В Реале всегда с радостью готовы принять бвеликих, но сейчас, в разгар сезона, неправильно говорить о том, кто куда может уйти. Посмотрим что будет дальше. Килиан – топ-игрок, один из лучших в мире", – цитирует Модрича Goal.

Напомним, действующее соглашение 22-летнего форварда с парижским клубом рассчитано до лета 2022 года. В последнее время в прессе появлялось немало спекуляций. Мбаппе якобы предпочитает не подписывать новое соглашение с ПСЖ, а попробовать свои силы в другом клубе. Фаворитом в борьбе француза считают Реал.

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