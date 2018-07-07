Модрич: Сборная России – неудобная команда

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной России.

"Россия – неудобная команда. Никто не ожидал их увидеть в 1/4 финала Мундиаля, однако они своей самоотдачей и борьбой на поле зваслужилы проход в четвертьфинал.

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Это будет непростой матч, ведь хозяевам турнира будут помогать свои болельщики. Я ожидаю настоящей футбольной битвы.

Выиграть чемпионат мира - это что-то невероятное. Я буду счастлив, если нам удастся поднять кубок чемпионов мира над головой. Было бы чудесно это сделать в роли капитана команды", – цитирует Модрича пресс-служба ФИФА.

Напомним, матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия состоится сегодня, 7 июля в 21 часов.

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