"Мой план – продолжать творить историю в Реале, продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.

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Я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира", – цитирует игрока Фабрицио Романо.

Напомним, Лука Модрич выступает за Реал с 2012 года. В составе мадридцев хорватский полузащитник пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В общем Модрич сыграл за "сливочных" 508 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 80 ассистов.

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