"На самом деле трудно объяснить, что происходило на Бернабеу в вечера Лиги чемпионов. Это действительно нечто волшебное.

Модрич завершает переговоры с Реалом насчет нового контракта

Реал никогда не сдается. Мы боремся до конца, потому что именно этому учит этот клуб – не сдаваться. Если однажды ты получаешь возможность сыграть в составе Реала – это лучшее, что могло случиться с тобой.

Особенно в этом году мы пережили несколько невероятных вечеров в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что так будет всегда", – цитирует 36-летнего Модрича Marca.

Напомним, в текущем сезоне ЛЧ Реал переламывал неудачные поединки во всех трех стадиях плей-офф – 3:1 после суммарных 0:2 с ПСЖ, 2:3 после 0:3 в игре с Челси и невероятный камбек в полуфинале против Ман Сити. В финале соперником мадридцев станет Ливерпуль, игра состоится 28 мая в Париже.

Барселона обошла Реал и стала самым дорогим клубом мира по версии Forbes: весь рейтинг