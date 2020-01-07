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Модрич провел переговоры с клубом из МЛС

7 января 12:22 247 Читати українською
Модрич провел переговоры с клубом из МЛС
Лука Модрич / Marca

Полузащитник Реала Лука Модрич может покинуть мадридский клуб и продолжить карьеру за океаном.

Лука Модрич провел переговоры с ДС Юнайтед относительно будущего трансфера, сообщает The Athletic.

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Отмечается, что американский клуб нашел замену Уэйну Руни в виде Олы Камары, однако не против усилиться другим звездным игроком. Добавляется, что стороны могут заключить соглашение летом 2020 года.

К слову, хорват провел 14 матчей в текущем сезоне Ла Лиги, отметившись тремя голами и 5 ассистами.

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