Модрич проведет еще одну встречу с Пересом о переходе в Интер

Хавбек Реала Лука Модрич не оставляет надежд перейти в Интер.

Модрич встретится с президентом Реала Флорентино Пересом, чтобы в последний раз попросить его о переходе в Интер, сообщает Football Italia.

Хавбек снова напомнит Пересу его обещание отпустить игрока, если Реал одержит Лигу чемпионов. Правда Перес не горит желанием терять Модрича.

Модрич еще может перейти в Интер – Италия верит в мегатрансфер 17 августа

Заметим, что трансферное окно в Италии закрывается 17 августа, поэтому времени на трансфер в Интер остается мало. Однако итальянский клуб будет пытаться подписать Хорвата до самого конца.