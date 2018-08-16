Модрич проведет еще одну встречу с Пересом о переходе в Интер

Сборная Украины — 21:09 212
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Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/4 Евро-2018, разгромив за два дня Бельгию и Черногорию
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Аякс – Динамо: Де Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 20:07 814
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Кроос останется в сборной Германии до Евро-2020Германия — 19:49 32
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Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория СуркисаЛига чемпионов — 17:50 1166
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Старт чемпионата Италии может быть перенесен из-за обвала моста в ГенуеИталия — 16:45 214
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