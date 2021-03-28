Модрич прослезился после матча отбора к ЧМ-2022 – сборная Хорватии поздравила ветерана с рекордом
17:16 - Читати українською
Звезда Реала Лука Модрич вписал свое имя в историю национальной команды Хорватии.
Поединок второго тура квалификации к ЧМ-2022 Хорватия – Кипр (1:0) стал 135-м для Луки Модрича в футболке сборной, что является абсолютным рекордом в истории "клетчатых".
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По этому случаю партнеры хавбека Реала по национальной команде устроили ему овации, которые заставили Луку вытирать с лица скупые слезы счастья.
Стоит отметить, что долгое время этот рекорд принадлежал легенде Шахтера Дарио Срне, который провел за сборную 134 поединка.
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