Звезда Реала Лука Модрич вписал свое имя в историю национальной команды Хорватии.

Поединок второго тура квалификации к ЧМ-2022 Хорватия – Кипр (1:0) стал 135-м для Луки Модрича в футболке сборной, что является абсолютным рекордом в истории "клетчатых".

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По этому случаю партнеры хавбека Реала по национальной команде устроили ему овации, которые заставили Луку вытирать с лица скупые слезы счастья.

Стоит отметить, что долгое время этот рекорд принадлежал легенде Шахтера Дарио Срне, который провел за сборную 134 поединка.

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