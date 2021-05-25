Обладатель "Золотого мяча-2018" и боссы мадридцев договорились о пролонгации контракта, сообщает официальный сайт клуба.

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Модрич продлил соглашение на 1 год – мадридцы не отходят от своей политики, подписывая только краткосрочные контракты с ветеранами команды. Следующий сезон для ветерана станет юбилейным 10-м в футболке Реала. На Сантьяго Бернабеу он перебрался еще летом 2012-го из лондонского Тоттенхэма за 35 млн евро.

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К слову, в сезоне 2020/21 Лука Модрич провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. В течение карьеры в Реале хорват 4 раза выиграл ЛЧ и дважды стал чемпионом Испании. В завершившемся сезоне полузащитник пропустил лишь 3 поединка.

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