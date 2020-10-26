Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич жалеет, что так и не смог достичь с национальной командой желаемого результата.

"Криштиану поздравил меня после того, как я получил "Золотой мяч". Мы поддерживаем контакт, потому что играть с ним было невероятно и по-особенному. Он был очень требователен. Во время матчей он хотел, чтобы все выкладывались, и мотивировал нас.

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Я бы обменял "Золотой мяч" на победу на чемпионате мира с Хорватией. Индивидуальные награды – это зрелищно, но для меня на первом месте стоят командные цели. Нет ничего важнее этого", – цитирует Модрича издание FourFourTwo.

Напомним, хорватский полузащитник получил престижную награду в 2018 году.

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