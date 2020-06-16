Модрич признался, что Реалу не хватает Роналду

Хавбек Реала Лука Модрич трогательно вспомнил сотрудничество с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду.

"Кажется тривиальным говорить такое, но Роналду – один из лучших в истории. Мы в Реале скучаем по его голам и характеру. Криштиану всегда хочет побеждать, он мотивировал нас.

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Как человек он на 10 с плюсом. У него большое сердце, он всегда готов помочь тем, кто в этом нуждается", – цитирует Модрича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, португалец защищал цвета мадридского клуба в 2009-2018 годах. Ювентус заплатил королевскому клубу 117 млн евро за звездного нападающего.

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