"Это то же самое, что и с национальной командой. Я выхожу на поле в каждой игре, а потом посмотрим, что произойдет. Конечно, я хотел бы остаться в Реале, но я понимаю, что возраст сказывается.

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Пока я чувствую, что являюсь важной частью Реала, я хотел бы остаться. Когда ситуация изменится, буду искать новые вызовы, но пока этот вопрос меня не беспокоит", – цитирует Модрича Marca.

Напомним, хорват перешел в Реал летом 2012 года из лондонского Тоттенхэма. За это время Модрич вместе с мадридцами вообщем выиграл 17 трофеев. В частности, 4 раза триумфовал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и один раз выиграл национальный Кубок.

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