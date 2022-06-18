Игроки Реала снова имели право издеваться над соперниками из Ливерпуля после победы в финале ЛЧ.

Вингер мадридцев Родриго описал ситуацию, в которой Лука Модрич иронически обратился к Мохамеду Салаху.

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"Должен рассказать забавный эпизод. Когда финал закончился, мы сделали коридор для игроков Ливерпуля. Салах шел смущенный, а Модрич, который был с другой стороны, поприветствовал его и крикнул: "Ладно, ладно, попробуешь опять в следующий раз". Кроме того, всю неделю на тренировках мы мотивировались фотографиями Салаха, который позволил себе несколько громких заявлений", – цитирует Родриго Marca.

Напомним, Реал одолел Ливерпуль в финале ЛЧ 2017/18, а в этом году повторно разобрался с командой Клоппа.

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