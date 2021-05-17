Хорватский полузащитник поссорился с судьей матча Матеу Лаосом в первом тайме из-за того, что он не назначил пенальти в ворота "львов" после того, как игрок Атлетика Хон Морсильйо сыграл рукой в своей штрафной площади.

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"Посмотрим, сможете ли вы назначить один в наши ворота! Сколько раз в этом году свистят не в нашу пользу!", – цитирует звездного игрока Mundo Deportivo.

Напомним, Реал все же победил басков с минимальным счетом 0:1 и продолжает бороться за золото Ла Лиги. За один тур до конца чемпионата подопечные Зидана занимают второе место, отставая от Атлетико Мадрид на два очка.

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