Модрич попал в символическую сборную ветеранов Ла Лиги по версии Marca

Известное испанское издание Marca составило символическую сборную элитного дивизиона чемпионата Испании из футболистов, не моложе 34 лет.
В состав символической команды попал обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич. Также отметим рекордсмена Ла Лиги Арица Адуриса, который в первом туре чемпионата Испании повторил невероятное достижение Лионеля Месси.
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Вратарь: Мойя (Реал Сосьедад).
Защитники: Сиско Кампос (Мальорка), Иван Рамис (Эйбар), Альбиоль (Вильярреал).
Полузащитники: Касорла (Вильярреал), Модрич (Реал), Сальва Севилья (Мальорка), Хоакин (Бетис).
Нападающие: Хорхе Молина (Хетафе), Сольдадо (Гранада), Адурис (Атлетик).
Также Marca опубликовала символическую сборную молодых звезд Ла Лиги, в которую попал украинский вратарь Андрей Лунин.
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