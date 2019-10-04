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Модрич попал в символическую сборную ветеранов Ла Лиги по версии Marca

20:30 25 Читати українською
Модрич попал в символическую сборную ветеранов Ла Лиги по версии Marca
Лука Модрич / Getty Images

Известное испанское издание Marca составило символическую сборную элитного дивизиона чемпионата Испании из футболистов, не моложе 34 лет.

В состав символической команды попал обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич. Также отметим рекордсмена Ла Лиги Арица Адуриса, который в первом туре чемпионата Испании повторил невероятное достижение Лионеля Месси.

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Вратарь: Мойя (Реал Сосьедад).

Защитники: Сиско Кампос (Мальорка), Иван Рамис (Эйбар), Альбиоль (Вильярреал).

Полузащитники: Касорла (Вильярреал), Модрич (Реал), Сальва Севилья (Мальорка), Хоакин (Бетис).

Нападающие: Хорхе Молина (Хетафе), Сольдадо (Гранада), Адурис (Атлетик).

Также Marca опубликовала символическую сборную молодых звезд Ла Лиги, в которую попал украинский вратарь Андрей Лунин.

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Теги
Испания Ариц Адурис Ариц Адурис Лука Модрич Лука Модрич
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