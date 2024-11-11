Француз забил лишь один гол в семи последних матчах "сливочных" во всех турнирах. В последнее время Килиана Мбаппе критикуют за результативность. Лука Модрич поддержал партнера по Реалу.

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"Не сомневайтесь в Мбаппе. Я уверен, что он нам очень поможет в будущем. Он покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире", – цитирует Модрича Фабрицио Романо.

Напомним, что Килиан присоединился к Реалу летом 2024 года на правах свободного агента. Всего в сезоне 2024/25 Мбаппе сыграл в 16 матчах, забив восемь голов и отдал два ассиста.

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