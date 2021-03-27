Звезда Реала Лука Модрич вписал свое имя в историю национальной команды своей страны.

Лука Модрич с капитанской повязкой вывел сборную Хорватии на домашний поединок отбора к ЧМ-2022 против Кипра (1:0).

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Для 35-летнего ветерана мадридского Реала эта встреча стала 135-й за национальную команду, таким образом Лука установил рекорд по количеству матчей в футболке сборной Хорватии. Предыдущее достижение принадлежало легенде Шахтера Дарио Срне, который сыграл за "клетчатых" 134 матча.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Модрич провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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