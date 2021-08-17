Модрич планирует попрощаться со сборной Хорватии после чемпионата мира 2022 года
Полузащитник Реала Лука Модрич готовит свою лебединую песню в составе сборной Хорватии.
Обладатель "Золотого мяча-2018" настроен попрощаться с "клетчатыми" после чемпионата мира в Катаре, информирует Marca.
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Модрич получил вызов на ближайшие матчи отбора, которые состоятся в сентябре. Именно в этот период ветерану Реала исполнится 36 лет. Полузащитник готов помочь сборной пробиться на Мунидаль, но после его завершения сконцентрируется на клубных делах.
Добавим, что Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году. Сейчас в его активе 142 матча и 18 голов в клетчатой форме.
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