Модрич останется в Реале – агенты обладателя "Золотого мяча" дали окончательный ответ

Хорватский полузащитник Лука Модрич не будет покидать Сантьяго Бернабеу.

Сотрудничество мадридского клуба и Луки Модрича продолжится. Такое заявление сделали агенты 33-летнего полузащитника, сообщает Marca.

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Основным претендентом на обладателя "Золотого мяча" называли миланский Интер.

Напомним, Лука не смог помочь своей команде в последнем спарринге против Ред Булл Зальцбург (1:0) из-за травмы.

В прошлом сезоне Ла Лиги Модрич провел 34 матча, в которых отметился тремя голами и 7-ю ассистами. Уже 17 августа Реал начнет свой путь в новом сезоне Примеры матчем против Сельты.

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