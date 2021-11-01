80-летняя болельщица Реала Эльвира Туриньо на видео призналась, что является фанаткой игры Луки Модрича и хотела лично познакомиться с "лучшим футболистом королевского клуба".

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Ролик стал вирусным и попался на глаза самому хорвату. Обладатель "Золотого мяча" не замедлил с ответом, где поблагодарил Эльвирк за приятные слова и пообещал лично подарить ей свою футболку во время одного из следующих матчей Реала.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 36-летний хорват провел 7 матчей, в которых отличился двумя асситами.

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