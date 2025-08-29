В пятницу, 29 августа, стартовал второй тур Серии А. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 2-й тур

Кремонезе – Сассуоло – 3:2

Голы: Терраччано, 37, Васкес, 39, Де Люка, 90+3 – Пинамонти, 65, Берарди, 73 (пен)

Лечче – Милан – 0:2

Гол: Лофтус-Чик, 66, Пулишич, 86

Кремонезе в первом тайме удачно воспользовался своими моментами. Через две минуты счет на табло уже был 2:0 в пользу хозяев поля. Терраччано забил после подачи углового, а Васкес забил в результате классной атаки.

Впрочем, после перерыва Сассуоло сумело перевернуть игру. Пинамонти дождался ошибки обороны Кремонезе, а Берарди реализовал пенальти. В компенсированное время Кремонезе вырвал победу благодаря 11-метровому. Де Люка не промахнулся с отметки.

39 & 354 - Luka #Modric (39 years and 354 days) became the oldest midfielder to provide an assist in Serie A since the data is available (since 2004/05). Artist.#LecceMilan #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 29, 2025

Лука Модрич уже на четвертой минуте попытался вывести Милан вперед. Хотя гол и забил Габбия, но судья его отменил. После перерыва тоже самое произошло и с Хименесом, у которого зафиксировали офсайд. Третья попытка Милана забить оказалась удачной. Лука Модрич сделал подачу в штрафную, а Лофтус-Чик головой переправил мяч в ворота. Хорват стал самым старым игроком, которому удалось оформить ассист в Серии А.

Второй гол Милан организовал перед финальным свистком. Меньян далеко выбил мяч, за который классно поборолся Пулишич. Кристиан хладнокровно переправил его в ворота.