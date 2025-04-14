Модрич официально стал совладельцем известного британского клуба – он объявил цель
Хорватский хавбек Реала Лука Модрич завершил сделку по покупке акций Суонси.
Полузащитник Реала Лука Модрич приобрел долю известного валлийского клуба Суонси, сообщает официальный сайт валлийского клуба. Хорватский футболист стал миноритарным владельцем. "Инвестиции Луки в клуб являются подтверждением амбиций и видения Суонси. Он сыграет ключевую роль в привлечении мирового внимания и прогрессе клуба как на поле, так и за его пределами", – говорится в заявлении.
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"Это захватывающая возможность. У Суонси сильная идентичность, невероятная фан-база и амбиции соревноваться на самом высоком уровне. Играя на самом высоком уровне, я верю, что смогу предоставить свой опыт Суонси. Моя цель – поддержать рост клуба в позитивном ключе и помочь построить захватывающее будущее", – заявил Модрич.
Приобретение футбольного клуба не повлияет на профессиональную карьеру Модрича. Игрок Реала пока не планирует завершать карьеру и продолжит выступления за "сливочных". Добавим, что Суонси находится на 12-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, клуб отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ на 6 очков.