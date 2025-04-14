Полузащитник Реала Лука Модрич приобрел долю известного валлийского клуба Суонси, сообщает официальный сайт валлийского клуба. Хорватский футболист стал миноритарным владельцем. "Инвестиции Луки в клуб являются подтверждением амбиций и видения Суонси. Он сыграет ключевую роль в привлечении мирового внимания и прогрессе клуба как на поле, так и за его пределами", – говорится в заявлении.

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"Это захватывающая возможность. У Суонси сильная идентичность, невероятная фан-база и амбиции соревноваться на самом высоком уровне. Играя на самом высоком уровне, я верю, что смогу предоставить свой опыт Суонси. Моя цель – поддержать рост клуба в позитивном ключе и помочь построить захватывающее будущее", – заявил Модрич.

Приобретение футбольного клуба не повлияет на профессиональную карьеру Модрича. Игрок Реала пока не планирует завершать карьеру и продолжит выступления за "сливочных". Добавим, что Суонси находится на 12-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, клуб отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ на 6 очков.