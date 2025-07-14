Модрич прибыл в Милан для прохождения медосмотра – ВИДЕО
14 июля 14:18 - Читати українською
Легендарный Лука Модрич перейдет из Реала в Милан после прохождения медицинского осмотра.
Лука Модрич готов пройти медосмотр в Милане, чтобы завершить свой переход в состояние "россонери". Об этом сообщила пресс-служба команды в Instagram.
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"Привет всем. Только что прибыл в Милан. Очень рад быть здесь, чтобы начать новую главу в моей карьере", – заявил 39-летний хорватский полузащитник.
Добавим, что легендарный хавбек покинул мадридский Реал после почти 13 лет на Сантьяго Бернабеу. Хорват подпишет контракт с Миланом на один сезон.
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