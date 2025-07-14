Милан на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем. Он перешел из Реала на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.

Модрич прибыл в Милан для прохождения медосмотра – ВИДЕО

39-летний хорват будет играть в Милане под 14-м номером. Милан стал для него шестым клубом в карьере. Ранее Лука выступал за загребское Динамо, Зриньски, Интер (Запрешич), Тоттенхэм и Реал. В составе "бланкос" в 2018 году Модрич стал обладателем "Золотого мяча".