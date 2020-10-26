Модрич оценил возможность вернуться в Тоттенхэм вслед за Бейлом
06:00 - Читати українською
Хавбек Реала Лука Модрич поделился мыслями о планах на будущее.
"Я слишком стар для возвращения в Тоттенхэм. У меня остался год по контракту с Реалом, посмотрим, что будет дальше. Я хорошо чувствую и хочу продолжать играть еще несколько лет. Я сосредоточен на Реале и то, чего мы можем достичь в этом сезоне.
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После этого мы с руководством обсудим лучшее решение для обеих сторон. У нас хорошие отношения со всеми в клубе, проблем не возникнет", – сказал Модрич FourFourTwo.
Напомним, Лука перебрался из Тоттенхэма в Реал в 2012-м за 35 млн евро.
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