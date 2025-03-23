"Это просто шутки между нами, ничего особенного Килиан один из лучших игроков в мире. Он такой непринужденный. Такое я видел редко.

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Больше всего меня поражает его личность. Он удивительный, очень скромный, всегда готов пошутить. Со стороны можно сказать, что это не лучший сезон Мбаппе, хотя на его счету уже тридцать голов! Что касается "Золотого мяча", пусть он продолжит делать то, что делает. Если Килиан будет помогать Реалу завоевывать титулы, я уверен, что он будет среди фаворитов на победу в борьбе за трофей, и не только один раз", – цитирует L'Equipe Модрича.

Напомним, Франция проиграла Хорватии 0:2 в первой встрече. Ответный матч состоится 23 марта.

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