"Тяжело анализировать матч, когда арбитр его портит. Мы выглядели хорошо, контролировали игру, у нас было много возможностей в первом тайме. Мы заслуживали преимущество хотя бы в один-два гола. Однако мы не воспользовались своими моментами, и тут еще и арбитр портит игру, после чего сложно что-то анализировать. Мы боролись как львы до конца, но не смогли продержаться без пропущенного гола.

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Мы пытались поговорить с рефери, не только я, но и другие игроки. Однако он был напыщенный, не готов к разговорам. Мы совершили шесть или семь фолов, за что получили четыре карточки. Сучич увидел две карточки за два фола. Кто-то должен ему объяснить, что не всякий фол – это карточка. Он испортил игру, которая была очень спокойной, без грубостей. Давать красную карточку в таком матче..." – цитирует разъяренного Модрича AS.

Несмотря на все, хорваты сохраняют вполне рабочие шансы на выход в плей-офф Лиги наций. Для этого в родных стенах хватит ничьей против немотивированной Португалии.

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