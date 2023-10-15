Хорват в текущем сезоне выходил в стартовом составе мадридцев лишь четыре раза. В 66% случаев Лука Модрич начинал матч на скамейке запасных.

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Как информирует Relevo, летом полузащитник подписал новый контракт с Реалом, поскольку ему пообещали роль основного игрока – иначе он покинул бы команду. Однако сейчас Модрич недоволен своим игровым временем – он занимает 15-е место среди игроков Реала по количеству проведенных на поле минут.

Отмечается, что период между паузами на матчи сборных сыграет большую роль в решении игрока относительно его будущего. Модрич может попросить клуб продать его в январе – это во многом будет зависеть от количества игрового времени, которое ему предоставят до паузы на сборные в ноябре. В этот период Реал проведет шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Интер Майами готов привлечь Модрича в свою команду. Действующее соглашение хорвата с мадридцами истекает летом 2024 года.

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