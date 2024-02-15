В матче 1/8 Лиги чемпионов против Лейпцига хорват не сыграл. Это стало последней каплей для Луки Модрича, который получает крохи игрового времени в Реале.

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Как сообщает Relevo, полузащитник разочарован своим положением в команде Карло Анчелотти и понимает, что тренер отдает предпочтение молодым игрокам. Поскольку Лука Модрич не видит своего будущего в Реале, он считает, что сезон 2023/24 может стать для него последним в футболке "сливочных". Отмечается, что руководство мадридцев может объявить об уходе Модрича еще до конца сезона, чтобы устроить хорвату достойное прощание с клубом.

Напомним, что Лука присоединился к Реалу в 2012 году, перейдя из Тоттенхэма. В общем Модрич сыграл за "сливочных" в 515 матчах, в которых забил 38 голов и отдал 83 ассиста. В составе мадридцев хорват выигрывал пять раз Лигу чемпионов.

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