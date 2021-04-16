35-летний Лука Модрич согласился оставить свою подпись на новом контракте с Реалом, который рассчитан к лету 2022-го, сообщает AS.

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Королевский клуб предложил хорвату однолетний контракт со снижением зарплаты. Стоит отметить, что партнер Луки Серхио Рамос не спешит пролонгировать свой контракт. 35-летний ветеран требует соглашение на два года и без финансовых сокращений.

Напомним, Модрич защищает цвета Реала с 2012-го. В нынешнем сезоне Лука сыграл 40 поединков и отличился 4-мя голами и 6-ю ассистами.

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